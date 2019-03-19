Bandırma'da "Renklerle Çanakkale Mahşeri" Sergisi

Bandırma Belediyesi
tarafından, Osman Şimşek
'in eserlerinden oluşan "Renklerle Çanakkale
Mahşeri" isimli ebru sergisi açıldı.
Şimşek, Bandırma Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde, Çanakkale Zaferi
ile ilgili düşüncelerini ebru sanatında gösterdiğini anlattı.
Uzun yıllardan beri Çanakkale ile ilgili okumalar yaptığını belirten Şimşek, "Bunları sanatıma nasıl yansıtabileceğimi düşündüm. Renklerin de bir manası olduğundan savaşın evrelerini renklerle anlatmaya başladım." dedi.
Serginin açılış kurdelesi Şimşek'in yanı sıra İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun
Mirza ve İlçe Müftüsü Hamdi Gevher tarafından kesildi.
Şimşek'e ait 140 eserin bulunduğu sergi, 26 Mart'a kadar açık kalacak.
Kültür Sanat
Kaynak: AA