Bandırma'da "Rohingya'nın Gözleri" Sergisi

Kaynak: AA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde fotoğrafçı olarak çalışan Edip Kurt'un fotoğraflarından oluşan "Rohingya'nın Gözleri" adlı sergi izlenime sunuldu.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde açılan sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurt, dünyanın gözü önünde cereyan eden katliamın yaşandığı bölgeyi bizzat yerinde gözlemlemesinin, bir fotoğrafçı olarak hayatının en önemli tecrübelerinden biri olduğunu söyledi.Mülteci kamplarının bulunduğu Rohingya'ya ulaştığında ilk olarak kamplarda en büyük yardım faaliyetlerinin Türkiye ve Katarlı yardım kuruluşları tarafından yapıldığını gördüğünü vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:"Rohingya'da ve dünyanın diğer yerlerinde yaşanan acılar, diğer insanların onlara acıyıp haline şükretmesi için değil, tam tersine o ağır şartlarda dahi insanların ne kadar güçlü olabileceğinin ve hayatın ne kadar büyük bir mucize olduğunun hiç unutulmaması ve oradaki mücadeleden ders alınması için yaşanıyor. Bu mucizeyi insanların, en çok da çocukların bakışlarının derinliklerinde görmeniz mümkün. Özellikle bu bakışlara odaklanmaya çalıştığım fotoğraflarımdan oluşan 'Rohingya'nın Gözleri' isimli sergi bu mucizeyi sizlere bir nebze olsun hissettirebilirse, benim için en büyük bahtiyarlık vesilesi olacaktır."Kurt ayrıca, serginin açılışını gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e, ayrıca bu çalışmaya vesile olan arkadaşı Katar Futbol Milli Takımı Kaptanı Adel Lami'ye, üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.