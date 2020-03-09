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Bandırma'da sahte para operasyonunda 2 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

09.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:24
Bandırma'da sahte para operasyonunda 2 gözaltı
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte 100 liralık 231 sahte banknotun piyasaya sürüleceği bilgisini alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Bandırma, Güncel
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