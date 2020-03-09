Bandırma'da sahte para operasyonunda 2 gözaltı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
09.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:24
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte 100 liralık 231 sahte banknotun piyasaya sürüleceği bilgisini alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte 100 liralık 231 sahte banknotun piyasaya sürüleceği bilgisini alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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