Haberler » Güncel » Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor - Haber

Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.

08.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:46Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor
'in ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.

Bandırma'da iki gün süren fırtına ve sağanak yağış etkisini kaybetmeye başlarken, geride bir çok yıkılmış ağaç, direk ve panolar bıraktı. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde devrilen ağaçları, reklam panolarını ve çeşitli materyalleri toplayarak temizleme çalışmalarını gerçekleştirmesinin yanısıra elektrik ve telefon hatlarında meydana gelen aksaklıklar da ekiplerce onarılmaya başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10  Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Haber
20:07  "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Haber
20:05  Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Haber
20:05  Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Haber
20:04  Mersin bakan yardımcısı özkaldı, selde ölen öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 20:12:37