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Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:20
Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı
Balıkesir 'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Ekipler, ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakarak sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kent genelindeki besleme alanlarına düzenli olarak mama ve su bıraktıklarını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat

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