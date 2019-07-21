Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Bandırma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Külefli Mahallesi yolunda E.O. yönetimindeki 10 K 3179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan E.O, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı, burada tedavi altına alındı.