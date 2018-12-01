Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:49



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:49

Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 470 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Bereketli Mahallesi'nde ikamet eden M.O'nun evine düzenlenen operasyonda 470 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Farklı suçlardan arandığı tespit edilen M.O. gözaltına alınırken, arama sırasında ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği ile ilgili olarak da şüpheliye 572 lira idari para cezası kesildi.