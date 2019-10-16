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Bandırma'da "Yaşasın Cumhuriyet Futbol Turnuvası"

Bandırma Belediyesinin birimleri arasında düzenlenen "Yaşasın Cumhuriyet Futbol Turnuvası" başladı.

16.10.2019 08:12Bandırma'da
Bandırma Belediyesinin birimleri arasında düzenlenen "Yaşasın Cumhuriyet Futbol Turnuvası" başladı.
Atatürk Parkı'ndaki halı saha tesislerinde ilk gün müsabakaları öncesi konuşma yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bu turnuvanın, belediye birimleri arasındaki birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını söyledi.
Tosun daha sonra belediyenin Hukuk İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü takımları arasında oynanan açılış müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt'un da turnuvanın ilk karşılaşmasını kalabalık bir topluluk izledi.
Turnuvada, beşer ekipten oluşan iki grupta 10 takım mücadele ediyor.

Tolga Tosun, Bandırma, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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