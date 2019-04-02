Bandırma Hali'nde Hamsi Bolluğu

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'ne, geçen yılın aynı ayına göre en çok hamsi geldi.Balıkesir İli Deniz ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın mart ayında hale en fazla 4 bin 320 kasa ile hamsi geldiğini söyledi.Geçen yılın mart ayında hale gelen hamsinin sadece bin 891 kasa olduğuna dikkati çeken Işık, diğer balıklarda ise düşüş yaşandığını ifade etti.Hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle balıkların az çıktığını belirten Işık, "Balık haline 2018 yılı mart ayında 2 bin 168 kasa istavrit, 628 kasa kolyoz, 5 bin 154 kasa sardalya, 146 kasa çinekop gelirken, bu yıl mart ayında hale bin 530 kasa istavrit, 450 kasa kolyoz, 3 bin 557 kasa sardalya, sadece 81 kasa çinekop geldi." dedi.Bandırma Balık Hali'ne perakende satışlarda geçen yılın mart ayında 10 liraya satılan hamsi 20 liraya, yine 10 liraya satılan istavrit 15 liraya, kolyoz aynı fiyatta 15 liraya, sardalya 10 liradan 15 liraya, çinekop ise 30 liradan 40 liraya çıktı.