Bandırma Halinde Balık Fiyatları Düştü

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10

BALIKESİR(AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde hamsi ve istavrit 10 liraya kadar düşerken çinekop 15-20 lira arasında alıcı buluyor.Balıkesir Bölgesi Su ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında hale 11 bin kasa sardalya, 8 bin kasa hamsi, 7 bin kasa istavrit, bin 300 kasa çinekop, bin 200 kasa kolyoz, 7 bin 500 adet lüfer ve 20 bin çift palamut geldiğini hatırlattı.Işık, bu yıl kasım ayında, palamut, istavrit ve sardalya'da azalma, lüfer ve çinekopta artış olduğuna dikkati çekerek, "Balık halimize bu senenin kasım ayında 14 bin adet lüfer, 8 bin kasa çinekop, 3 bin 500 çift palamut 10 bin kasa hamsi, 3 bin 200 kasa istavrit ve 4 bin kasa sardalya geldi." dedi.Hal esnafından Cem Tecimen ise Marmara Denizi'nde 3 gündür süren fırtına nedeniyle balık fiyatlarının tavan yaptığını vurguladı.Hava koşullarının iyileşmesiyle balık fiyatlarında düşme görüldüğünü anlatan Tecimen, "Hamsi ve istavrit 10 liraya kadar düştü. Çinekoplar 15-20 lira arasında satılıyor. Bir kilogram çinekop 6 adet oluyor. Dolaplarını doldurmak isteyen vatandaşları tezgahlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.