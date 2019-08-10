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Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğuBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İDO İskelesi'nde arefe günü nedeniyle yolcu ve araç yoğunluğu had safhaya ulaştı.

10.08.2019 18:19
Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu
Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İDO İskelesi'nde arefe günü nedeniyle yolcu ve araç yoğunluğu had safhaya ulaştı.
İstanbul'dan Bandırma, Erdek, körfez bölgeleri ve İzmir'e gitmek isteyen tatilciler İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Bandırma iskelesinde yoğunluğa neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından yoğunluğun karşılanması amacıyla günde 8 sefere kadar yükseltilen Bandırma - Yenikapı hattı arife günü ise karşılıklı 12 sefere çıkartıldı. Arefe günü 4 bine yakın araç ve 12 bin yolcunun Yenikapı - Bandırma hattını kullanması öngörülürken, çoğunluğu araçları ile tatile çıkan tatilciler Erdek - Bandırma ve Bandırma - Bursa yollarında da uzun araç kuyruklarının ve trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.
Bandırma İDO İskelesi önünde bekleyen çok sayıda taksici ise deniz otobüsü ile araçları olmadan gelen tatilcileri gidecekleri yerlere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Bandırma İskelesi'nde bayram yoğunluğu

İstanbul Deniz Otobüsleri, arefe günü, Bandırma, Yerel

Kaynak: İHA

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