Bandırma-Kamen kardeşliği 20 yaşında

Bandırma
'nın kardeş şehirlerinden Almanya
'nın Kamen kentinin Belediye Başkanı Elka Kappen, kardeş şehir ilişkilerinde 20'nci yıla girilmesi dolayısıyla beraberindeki heyetle ilçeye geldi.
Kamen'den gelen heyeti (İstanbul Deniz Otobüsleri
) İDO
İskelesi'nde karşılayan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamen kenti ile kardeşliklerinin 20'nci yılına girdiklerini anımsattı.
Heyetin belirli bir program çerçevesinde 3 gün Bandırma'da kalacağını belirten Onur, "Çarşamba
günü Kuşcenneti, Erdek
ve Gönen
ziyaretlerini gerçekleştirecek ve perşembe günü kentimizden ayrılacaklar. Bandırma Belediyesi
olarak dostlarıyla, çevresindeki kentlerle ve kardeş şehirleri ile olan dayanışmaya çok dikkat ediyor, çok özen gösteriyor, üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya gayret ediyoruz." dedi.
Kappen ve beraberindeki heyet daha sonra Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun
'u makamında ziyaret etti.
Tosun, "İnşallah bu ilişkilerimiz daha fazla büyüyerek devam eder. Geçmiş dönem belediye başkanlarımıza bu kardeşlik ilişkilerini başlattıkları ve devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Bandırma'mız güzel bir şehir. Limanı, demir yolu, sanayisi, turizmi ve tarımı ile gelişmiş güzel bir kent. Önümüzdeki birkaç günde bölgemizi gezerek inceleme fırsatınız olacak, umarım memnun kalırsınız." ifadelerini kullandı.
Kamen Belediye Başkanı Elka Kappen de Bandırma'ya ilk kez geldiğini, bu nedenle ziyaretlerinin kendisi için öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.
Şehirler arası kardeşlik ilişkilerinin uzun vadede tarihe çok güzel anılar ve hatıralar kattığını dile getiren Kappen, "Kültür alışverişi ve insanların birbiriyle ilişkisi çok önemli. Maalesef kaybolmakta olan bir özellik, onun için biz bu tür kardeşlik ve kültürel ilişkilere çok önem veriyoruz. Kamen'de deniz olmamasına üzülüyordum ancak artık üzülmüyorum kardeş şehrimizde deniz olması beni çok mutlu etti. Burası çok güzel bir şehir ve burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.
Ziyaret sonunda Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kamen Belediye Başkanı Elka Kappen'e şehrin sembolü haline gelen "Bandırma Vapuru" minyatürünü takdim etti.
Kaynak: AAOzan Onur
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