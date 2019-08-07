Haberler» Güncel» Haber

Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler.

07.08.2019 09:43 Bandırma sanayi alanı yetersiz kalıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde STK'lar küçük sanayi sitesi, alan yetersizliği nedeniyle çözüm bulunması konuşunda bir araya geldiler.

Bandırma'nın sorunları ve şehrin gelişimi için kurulan meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği "Yükselen Şehir Bandırma" platformu bu kez de S.S. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'in düzenlediği toplantıda bir araya geldiler. Bandırma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi organizasyonunda gerçekleşen yemekli toplantıya Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölgedeki oda ve derneklerin başkanları katıldı.

Toplantıda, Bandırma'da giderek büyüyen sanayi sitesinin büyüyecek alanın kalmaması nedeniyle, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan alan tahsisi konusunda istişare toplantısı gerçekleşti. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:45   Mersin'de 'köy seyirlik' oyunları devam ediyor
10:44   Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışlarında artış
10:44   Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor
10:44   Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Turgutlu'da yaşatılacak
10:44   Konya'da DEAŞ operasyonu
10:44   HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir
10:42   Otobüslere bayram temizliği yapıldı