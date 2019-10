Bandırma Üniversitesi Camii'nin temelleri atıldı

Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Camii Temel Atma Töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yapımına başlanan 3 bin kişilik Üniversite Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Üniversite Kampüs sahasında düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törende ilk konuşmayı Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Özdemir, "Camiler toplumun bir araya geldiği eğitim, din gibi farklı konularda paylaşımların yapıldığı güzel mekanlardır. Zenginin yoksulla, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle buluştuğu büyük birlik mekanlarıdır. Günümüzdeki camiler daha modern tasarım ve çizgilerden oluşmaya başladı. Mimari çizgileri ve sıradışı görünüşleri ile ilgi çeken yeni camiler yükselmeye başladı memleketimizde. Üniversite camimiz de bu camilerimizden biri olacak. Değerli vatandaşlarımızın hayırseverlerimizin katkıları ile camimiz burada yükselecek. Camimizin en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyorum. Ümit ediyoruz ki 2 seneden kısa bir sürede camimiz bitsin" dedi.Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un kısa konuşması ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuştu. Yılmaz konuşmasında, "Üniversite Bandırma'ya çok yakıştı. Buraya da camimiz çok yakışacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah burada gençlerimiz sadece ibadethane olarak değil, kendilerini her alanda geliştirmek, ders çalışmak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için kullanırlar. Bizler de Büyükşehir olarak destekçiyiz. En kısa zamanda tamamlanarak kullanıma açılması için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.Son olarak kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise "Bugün Bandırma'nın bayramı var. Üniversite için caminin yapılmış olması hakikaten hepimizin gönlünün coşmasına vesile oldu. Burada Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'sinin bir şubesinin temelini atıyoruz. Cami Allah'ın 99 isminden bir tanesi. Allah mafiretiyle tüm kullarını kucakladığı için bu ismi almış. Cami kavramı Türk milletine aittir. Başka yerlerde cami kelimesini duyamazsınız. Bizim ilim medeniyetimize baktığınız zaman dört asır cami ile mektepler hep iç içe olmuş. Bunun ilk örneğini de Mescid-i Nebevi'nin içindeki Suffe. O suffede ashab yetişmiş. Onların öğretmenleri Peygamberimiz. Ondan sonra ki öğretmenler ashab. İki - üç asır sonra medreseler yapılmaya başlanmış. Yani ders yapılan yerler. Uzun yıllar o isim kullanılmış. Bugün ilkokul, ortaokul, lise kullanıyoruz. Hepsi bizim kelimelerimiz, bize mal olmuş artık. Üniversite, evrensel bilginin elde edildiği yer. Farklı farklı fakülteler var. Farklı farklı alanlarda uzmanlar yetişecek. Hangi fakülte varsa o fakülteden yetişen her gencimiz bizim için değerlidir, başımızın tacıdır. Bizde İslami ilimler, İslami olmayan ilimler diye bir şey yok. Astronomi talebesi de İslami ilim tahsil eden bir öğrencidir, tıp talebesi de, coğrafya talebesi de. Çünkü hepsinin Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı vardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimizin bundan 25 sene önce Avrupa'nın keşfettiği interdisipliner metot dediğimiz öğrenciyi farklı alanlarda yetiştirme, yan ana dal, çift ana dal yaptırma anlayışını asırlar önce bir gerçekleştirmişiz. İbn-i Sina Matematik'te de, fıkıhta da zirvedir. Aynı zamanda iyi bir hafızdır" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Camii'nin temeline ilk beton törenle döküldü. Tören bitiminde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve protokol mensuplarının tören alanından ayrılması ardından çıkan kısa süreli fırtına tören alanındaki çadırların dağılmasına sebep oldu. - BALIKESİR