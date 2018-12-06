Bandırma ve Gönen'e Mevsimin İlk Karı Düştü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:01



06 Aralık 2018 Perşembe 14:01

Bandırma ve Gönen'e mevsimin ilk karı düştüBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Bandırma'da hava sıcaklığı gündüz 7, gece ise 1 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksekliği yer yer 800 metreyi bulan Kapıdağ'a mevsimin ilk karının yağmasının ardından şehir merkezinde de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.Gönen ilçesinde ise kırsal kesimlerle birlikte şehir merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı Mahallesine mevsimin ilk karı yağdı.