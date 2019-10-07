Haberler » kultur-sanat » Haber

Bandırma'ya ABD'den kardeş şehir

Bandırma'nın, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde yer alan Cary kentiyle "kardeş şehir" ilişkisi kurması için girişim başlattı.

07.10.2019 10:36Bandırma'ya ABD'den kardeş şehir
Bandırma'nın, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde yer alan Cary kentiyle "kardeş şehir" ilişkisi kurması için girişim başlattı.
Bandırma Kültür Platformu Başkanı Mustafa Özcan, platform üyeleri Sebahattin Pıravadılı ve Salih Yaldız, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz ve Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı, Cary'de bu konuda çalışmalarını başlatan bir heyetle "telekonferans" yoluyla görüştü.
Cary'de Bandırma ile "kardeş şehir" projesi için ön hazırlıkları sürdüren heyette, 30 yıldır ABD'de yaşayan Prof. Dr. Nur Önvural ve iş adamı Veli Sevim de bulunuyor.
Nüfusu 170 bin dolayında olan, yakınında üç önemli üniversitenin bulunduğu Cary ile Bandırma arasında kurulması planlanan kardeş şehir ilişkisinin, kültür alışverişine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Heyetlerin yapacağı çalışmaların ve prosedürleri tamamlanmasının ardından Bandırma ve Cary belediyelerinin "kardeşlik protokolü" imzalaması bekleniyor.
Cary'nin Tayland, Fransa, Kanada ve İrlanda'dan birer kardeş kenti bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Özcan, Kaliforniya, Bandırma, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:17 Karabük'te türkiye'nin ilk 'bebek kütüphanesi' açıldı
15:34 Süleymanlı Yayla Gölü kuş gözlemcilerini ağırladı
15:14 "Engelsiz Filmler Festivali" 11 Ekim'de başlayacak
14:48 "Bilimden Sanata Yansımalar" sergisi yarın açılacak
14:35 Türkiye'nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"
14:12 Karabük'te türkiye'nin ilk 'bebek kütüphanesi' açıldı
13:50 Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı