Haberler » Güncel » Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi

Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 54 mahalle muhtarı yemekte bir araya geldi.

18.10.2019 16:28Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 54 mahalle muhtarı yemekte bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Bandırma Belediyesi tüm muhtarları kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, 54 mahallenin muhtarı katılımı ile yapılan toplantıda Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Göreve gelirken belediyeyi hep beraber yöneteceğiz demiştik. O vesile ile muhtarlar ile iş ortağıyız. Bandırma'nın gelecek vizyonunu hep beraber belirleyeceğiz. Sizler mahallenizin temsilcisiniz. Bize gelmekten, sorunlarınızı iletmekten çekinmeyin. Mahallenize yapılması gereken hizmetler için bizleri yönlendirin. Bizlerde belediyenin olanakları çerçevesinde sizlere hizmet getirelim" dedi.

İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'da kısa bir konuşma yaparak muhtarların günlerini kutladı. Yazar "Siz muhtarlar devletin en müşfik elisiniz. Vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini yürütüyorsunuz. Muhtarlara olan ihtiyaç geri planda kalan komşuluklar dolayısıyla daha da artıyor. Bu vesile ile hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:17 Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:16 Isparta'da kamp ve karavan etkinliği
18:16 Hong Kong'da göstericilerin maskeli protestoları sürüyor
18:16 - Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
18:15 Felç geçiren İngiliz hasta, ülkesine dönmek için yardım bekliyor
18:10 Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı
18:15 Safranlı macun alabilmek için yarıştılar
18.10.2019 18:17:22