Bandırmalı muhtarlardan dezenfekte çalışmalarına destek
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde muhtarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarına destek verdi.
26.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:32
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle muhtarları 35 traktörle dezenfekte çalışmalarına katıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, salgının dayanışma ruhuyla kısa sürede durdurulacağına inandığını belirtti.
Muhtarlar dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurgulayan Tosun, "Birlik ve beraberlikle bu salgının üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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