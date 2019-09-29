Bandırmaspor: 1-1

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Burak Pakkan, Kadir Kantekin, Hüseyin Can
BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ali Karataş - Onur, Yiğitcan, Ahmet (Dk.86 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Ömer (Dk.46 Selim
), Serdar, Cengizhan (Dk.46 İzzet), Murathan, Kadir Taşoğlu
BANDIRMASPOR: Hasan - Birhan, Sinan (Dk.69 Batuhan), Erkan, Adem, Abdullah, Hüseyin, Samet (Dk.78 Yusuf), Benhur (Dk.67 Ali Kucik), Rıdvan, İrfan
GOLLER: Dk.90 Selim (Birevim Elazığspor
) - Dk.22 Benhur (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Serdar (Birevim Elazığspor) - İrfan (Bandırmaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 5'nci hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Kadir Taşoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Hasan kurtardı.
21'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
66'ncı dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Hasan kurtardı.
90'ncı dakikada Selim'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
- Elazığ