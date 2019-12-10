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Bandırmaspor 2 saatte 7 bin forma sattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, düzenlenen destek gecesinde 7 bin forma satışı gerçekleştirdi.

10.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:53Bandırmaspor 2 saatte 7 bin forma sattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, düzenlenen destek gecesinde 7 bin forma satışı gerçekleştirdi.

Bandırmaspor içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bir nebze çare olması amacıyla forma satışı için dayanışma gecesi düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye CHP Milletvekili Ahmet Akın, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Bandırmaspor eski başkanlarından Mehmet Kılkışlı, Osman Kocaman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, oda başkanları ve çok sayıda Bandırmaspor taraftarı katıldı.

Binlerce SMS yağdı

1709 telefon hattına destek mesajları ile başlayan dayanışma gecesine telefonla katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bin adet forma satın aldı. Gecenin en anlamlı katılımı Tunceli'den geldi. Yaklaşık 14 ay Bandırma'da kaymakamlık yapan ve şimdi Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel, Bandırma'yı unutmadığını ve her zaman Bandırmaspor'u desteklemeye devam edeceğini ifade ederek, 105 adet Bandırmaspor forması aldı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, kısa bir konuşma yapıp şampiyonluk hedeflerinden şaşmadıklarını belirterek, forma satışlarının 1 ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise ligin uzun bir maraton olduğunu ve lig sonunda şampiyon olacaklarını ifade etti. Takım adına geceye katılan Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Kaptan Adem Alkaşi ve Batuhan Karadeniz takım olarak 350 adet forma satın aldılar.

Gece boyunca hem salondaki katılımcılar hem de telefonla geceye katılan Bandırmaspor sevdalıları kulübe destek amacıyla forma aldı. En fazla forma 1250 adet ile Bandırma Belediyesi'ne satılırken, onu bin forma ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi takip etti. Dayanışma gecesine katılan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da 10 forma satın alarak örnek bir davranış sergiledi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor

Kaynak: İHA

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