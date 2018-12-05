Bandırmaspor Baltok Teknik Direktörlüğüne Kurşunlu Getirildi

TFF. 2. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor Baltok'ta Taşkın Güngör
'den boşalan teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu
getirildi.
Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, TOKİ'deki tesislerde düzenlenen basın toplantısında, marka olan Bandırmaspor'u en iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Bugün itibarıyla başarılı bir yerde olmadıklarını anlatan Karlahan, "Aksilikler oldu. Bugünden sonra önümüze bakacağız. Başarıya aç bir kardeşimiz olan Ramazan Kurşunlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık ve takımı kendisine teslim ettik. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.
Basın Sözcüsü Mülkü İnci de Güngör ile iki ay önce sözleşme yaptıklarını anımsatarak, işlerin umulduğu gibi gitmediğini ifade etti. Bazı olumsuzluklardan dolayı Güngör ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini ifade eden İnci, "Yeni hocamız Ramazan Kurşunlu göreve çağrıldı. Bu takımda kendisinin başarılı olacağına, takımı ileri taşıyacağına emin olduğumuz için ekibiyle takımımızın başına getirdik." dedi.
"İkinci yarıda herkesten destek bekliyoruz"
Ramazan Kurşunlu ise Bandırmaspor'a emek vermeye, ellerini taşın altına koymaya geldiklerini kaydetti. Hedefinin olduğunu anlatan Kurşunlu, şunları söyledi:
"Beklentimiz Bandırmaspor'un başarısı. Herkesin bir hedefi olduğu gibi benim de hedeflerim var. Buraya ağabeylik yapmaya geldim. Yıllarca yaşadığım tecrübelerimi onlara aktararak, kendilerine bir ivme kazandırıp, gelişimleri için önemli katkıda bulunacağımı düşünüyorum. İkinci yarıda herkesten destek bekliyoruz. Yardımcılarım İsmail Yalçın, Burak Akyıldız, Murat Sözgelmez ve kaleci antrenörü Serhat Kartal
ile buraya başarılı olmaya geldik. Önümüzdeki iki maçta puan ve puanlarla ayrılmamız lazım. Devre arasında iyi bir kamp sezonu geçirip, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz."
Taşkın Güngör,Kurşunlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:56