Bandırmaspor Baltok - Tokatspor: 3-2

25 Kasım 2018 Pazar 15:58



25 Kasım 2018 Pazar 15:58

STAT: 17 EylülHAKEMLER: Emre Kargın (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Tolga Özcan (xx)BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet Said (xx), Yusuf (xx), Ömer Faruk Ermeç (xxx) (Dk. 90+4 Erdi), Doğan Can Davas (xx) (Dk. 85 Fatih Ülge), Nurettin (xx), Mete (x), Rıza (x), Yunus (xx), Ali Han (x), Ömer Faruk Boz (xx) (Dk. 76 Alp xx), Fatih (x)TOKATSPOR: Akın İsmail (x), Hasan (xx) (Dk. 35 Ramazan xx), Emrah (xx), Azad (xx), Gökalp (xx), Erhan (xx), Noyan (xxx), Anıl (xxx), Bekir (xx) (Dk. 69 Muhammed xx), Recep (xx), Bilal (xx) (Dk. 85 Onur)GOLLER: Dk. 14 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 48 Yusuf, Dk. 84 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 28 Bilal, Dk. 52 Noyan (P) (Tokatspor)SARI KARTLAR: Ali Han, Nurettin, (Bandırmaspor Baltok), Emrah, Noyan (Tokatspor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Yunus(Bandırmaspor) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Bandırmaspor Baltok, Tokatspor'u 3-2 yenerek haftalar sonra ikinci galibiyetine ulaştı.14'üncü dakikada Bandırmaspor öne geçti. Tokat savunmasının kaleciye geri pasını Ömer Faruk Ermeç izledi. Kalecinin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top, Ömer Faruk Ermeç'e çarpıp falso alarak kaleye girip dışarı çıktı. Kritik golü hakem, yardımcısı Tolga Özcan'dan yardım alarak verdi: 1-019'uncu dakikadaki Tokatspor akınında Erhan, çok elverişli durumda topu kaleciye teslim etti.28'inci dakikada konuk takımın golü geldi. Ceza alanı çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşu Bilal, üst köşeye gönderdi: 1-1.35'inci dakikada soldan Ömer Faruk Boz'un ortasında Ali Han'ın kafa şutu kalecide kaldı.44'üncü dakikada Ali Han, ceza alanında elverişli durumda topu üstten dışarı attı.48'inci dakikada Bandırmaspor, ikinci yarıya golle başladı. Soldan Doğan Can Davas'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf, sert bir sol şutla topu kalecinin yanından ağlara bıraktı: 2-1.52'nci dakikada Tokatspor bu gole yanıt verdi. Mete'nin, ceza alanı içinde Recep'i düşürmesiyle verilen penaltıyı Noyan gole çevirdi: 2-2.64'üncü dakikada soldan ceza alanına giren Anıl'ın yerden şutu yan direkten geri geldi.70'inci dakikada Recep'in ceza alanının sol çaprazından şutunu kaleci üst köşenin altından kornere çeldi.84'üncü dakikada sağdan Ali Han'ın ortasında Doğan Can Davas, kale önünde topu ağlara yuvarladı: 3-2.90'ıncı dakikada Yunus, ikinci sarı kartlık hareketi nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Maçın bundan sonraki dakikalarında sonuç değişmedi.- Bandırma