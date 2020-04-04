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Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan: "Oyuncularımız program doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, "Oyuncularımız program doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar.

04.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:02
Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, "Oyuncularımız program doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar." dedi.
Karlahan, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, sürecin uzaması durumunda liglerin tescil edilmesi gerektiğini söyledi.
Oyuncuların hepsinin evde kal çağrılarına uyduğunu belirten Başkan Karlahan, şöyle konuştu:
"Oyuncularımız program doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. Oyuncularımızla ücret indirimi konusunda görüşmedik. Ne bizim öyle bir talebimiz oldu, ne de şu ana kadar onlardan bir talep geldi. Öncelikli konumuz sağlık. Ancak kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik durumlarda ortada. Devletimiz gereken önlemleri alacaktır. Özellikle yapılandırılması yapılmış sigorta ödemeleriyle ilgili belirsizlikler var. Herkes derdini söyleyecek ki devlet ona göre bir yol haritası belirleyecek. Sorunlarımızı çekinmeden devlet büyüklerimizle paylaşmamız gerekiyor."
Karlahan, taraftarlarına verecekleri en güzel hediyenin şampiyonluk olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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Haberler ›› Spor ››Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan: 'Oyuncularımız program doğrultusunda evlerinde çalışıyorlar' - Spor
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