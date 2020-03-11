Menü
Haberler ›› Spor ››Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü - Spor

Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü

BANDIRMA / DHATFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider olan Bandırmaspor'da eski başkanlardan Erhan Elmastaş'a tepkiler artıyor.

11.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:19
Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü

BANDIRMA/ DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider olan Bandırmaspor'da eski başkanlardan Erhan Elmastaş'a tepkiler artıyor. 2015 - 2019 yılları arasında başkanlık yapan Elmastaş, kulüpten alacaklarına yönelik haciz işlemi başlattı. Bandırmaspor yönetiminden sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamada, haciz işleminin bütün banka hesaplarına, sms gelirlerine, araçlara ve tüm gelir kalemlerine yönelik olduğu vurgulandı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haciz meselesini Bandırma'da duymayan yok. Sezon başında hedefimiz olan şampiyonluk yolundan sapmadık. Kalan 7 haftada bu yarışın önünde lider olarak bulunmaktayız. Maalesef malum kişi olarak adlandırdığımız arkadaşın, sanki şampiyonluğumuzu engellemek maksadıyla kulübümüze haciz getirmesi, Bandırma halkında ve bizde çok büyük şok etkisi oluşturdu. Mantık olarak düşünürseniz, Bandırmaspor'un şampiyonluğu, kendi alacakları için de, şehrimiz için de olumlu bir konu. Şu anda bizim TFF 2. Lig'de gelirlerimiz 2,5 - 3 milyon TL, ama TFF 1. Lig'e çıkarsak bu oran 15 milyon TL'ye yükselecek. Bu kime yarar? Eğer Bandırmaspor velev ki bu olaylardan etkilendi, şampiyon olamadı, bunun sonu ne olur? Ne futbolcu, ne biz, kimin alacağı varsa tek para alamaz ve takım amatöre düşer. Allah korusun. Bu malum kişinin yaptığı bu hareketi esefle kınıyoruz" dedi.

Bu gelişmeler üzerine yönetim kurulu kararıyla Erhan Elmastaş'ın Bandırmaspor üyeliği düşürüldü.

Elmastaş'ın kulüp otoparklarından ücretsiz yararlanması da engellendi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Spor
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Spor
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Spor
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Spor
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek