Bandırmaspor'da Güngör ile Yollar Ayrıldı

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2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok'ta Teknik Direktör Taşkın Güngör
ile yollar ayrıldı.
Bandırmaspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Teknik Direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesi karşılıklı görüşmeyle fesih edildi. 23 Ekim'de göreve gelen Güngör, bordo-beyazlı takımla çıktığı 6 maçta bir galibiyet ve 5 mağlubiyet almıştı. Ligde sezon başından bu yana iki galibiyeti olan Bandırmaspor 17. sırada bulunuyor. - BALIKESİR
Türkiye Futbol Federasyonu,Taşkın Güngör
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:50