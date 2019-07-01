01.07.2019 16:50
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Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi

Bandırmaspor

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu 'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, transfer komitesinin geçen sezon Sarıyer 'de görev yapan Serdar Bozkurt ile görüştükten sonra kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Bozkurt'un genç, dinamik, hedefi olan bir teknik direktör olduğunu belirten Karlahan, "Onun için kendisiyle çalışmaya karar verdik. Bandırmaspor'a çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu , Serdar Bozkurt , Kurşunlu , Spor

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