Bandırmaspor'da Taşkın Güngör Dönemi Sona Erdi (Yeniden)

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok, teknik direktör Taşkın Güngör
ile yollarını ayırdı.
Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, Güngör ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Taşkın Güngör ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiş ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu,Taşkın Güngör
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:57