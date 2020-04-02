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Bandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı

TFF 2.Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da yönetim 250 aileye erzak yardım paketi hazırladı.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:16
Bandırmaspor'dan 250 aileye erzak yardımı
TFF 2.Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da yönetim 250 aileye erzak yardım paketi hazırladı. Hazırlanan paketler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kızılay 'a verildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor, dünyanın ve ülkemizin covid 19 salgını ile mücadele ettiği zorlu günlerde çalışanlarını ve ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve yönetim kurulunun talimatıyla hazırlanan 250 adet gıda paketi, personel ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Kulüp olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Ülke olarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bandırma halkını ve tüm Türkiye'yi bu süreçte bilim kurulunun çağrılarına uymaya davet ediyoruz" dedi. Kulüp tarafından hazırlanan 250 adet erzak paketinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim edildiği ifade edildi - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılay, Spor
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