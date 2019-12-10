Bandırmaspor'dan 6 oyuncuya kadro dışı hamlesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da yönetim aldığı kararla 6 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.



Bandırmaspor Yönetim Kurulu akşam saatlerinde aldığı kararla aralarında kaleci Hasan Hüseyin Akınay, futbolcular Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin gibi isimlerin de olduğu 6 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktığını ve para cezası verdiğini açıkladı.



Konu hakkında yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun 11.12.2019 tarihinde aldığı karar gereğince; profesyonel futbolcularımız Rıza Efendioğlu, Yusuf Akyel, Üstün Bilgi, İbrahim Ak, Oğulcan Şahin ve Hasan Hüseyin Akınay'a devre arası transfer döneminde serbest kalabilmek için, maçlarımız devam ederken şampiyonluk yolundaki takımımızın itibarını zedeleyerek, kulübümüzün mevcut şartlarını düşünmeden, yönetime söz hakkı tanımadan Bandırmasporun ara transfer iznini olumsuz etkileyecek şekilde başvurularını ilgili makamlara yapmaları sebebi ile; ayrıca bu noktadan sonra ne mental ne de fiziksel anlamda şampiyonluk yolundaki takımımıza faydalı olamayacakları düşünülerek süresiz kadro dışı bırakılmalarına ve para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bugün kendilerine 11.12.2019 itibariyle idman yapacakları saha, idman saati ve idman hocaları sözlü ve yazılı olarak tebliğ edilmiştir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA