Bandırmaspor'dan hakem hatalarına isyan

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da yönetim, ligde yapılan hakem hatalarına isyan ederek, " Tedirginlik duyduğumuz hakem hatalarında kasıt arıyoruz ve MHK'yı göreve davet ediyoruz" dedi.



Bandırmaspor'da son olarak deplasmanda oynanan Kahramanmaraşspor maçında skor 3-1 Bandırmaspor lehine iken hakem Veli Karakaya'nın bir pozisyonda verdiği penaltı ve ardından Rıza Efendioğlu'na gösterilen kırmızı kart ile maçın 3-3 tamamlanması moralleri bozdu.



Maç sonrası yazılı bir açıklama yapan Bandırmaspor yönetimi, hakem hatalarından tedirginlik duyulduğunu ve kasıt aramaya başladıklarını ifade ederek, " Bandırmaspor Kulübü olarak; Hata ve yanlış arasındaki farkı ayırt edecek kadar tecrübeye sahip, "Alın teri" kavramının tanımını ilke edinmiş kadar büyük, daha nice başarılara imza atacak kadar da bu liglerin köklü kulüplerinden biriyiz. Dolayısıyla, özellikle bu sezonun ilk maçından itibaren yapılan "yanlışları" kolaylıkla gözlemleyebiliyor ve yorumlayabiliyoruz. 1965 yılında kurulmuş, sponsorsuz, arkasında taraftar desteğinin dışında hiçbir destek almayan bir ilçe takımı olarak; "Kazanacaksak da sahada, kaybedeceksek de sahada; masalarda, lobilerde değil." mottosunu, kurulduğumuz ilk günden bu yana benimsediğimizi, "alın terine" saygıyı büyüklerimizden öğrendiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz " denildi.



"Maç içinde oynanmış ucuz ve amatörce bir oyun"



Bordo beyazlı yönetimden yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi. " Geçen hafta kendi sahamızda oynadığımız maçtaki hakem skandalının üzerine, bugün de 3-1 üstünlüğümüz ile devam eden Kahramanmaraşspor karşılaşmasında, tüm futbolseverlerin gördüğü üzere; kaptanımız Rıza Efendioğlu'nun, atılan ara topta, rakibine neredeyse fiziki hiçbir reaksiyonda bulunmadan topu uzaklaştırdığı pozisyonda 63. dakikada kırmızı kart görmesi ve ardından çalınan kolay düdükler ve de tarafımıza gösterilen 7 sarı kart ile maçın puan kaybımız ile sonuçlanmasını, bir hatalar zinciri ya da tesadüf olarak yorumlamaktan, üzgün bir şekilde uzağız. Bu yapılanın, maç içinde oynanmış ucuz ve amatörce bir oyun olduğunu, ne pahasına olsun Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin sağlandığını tüm kamuoyu yorumlamaktadır. Artık tedirginlik duyduğumuz, bireysel hakem hatalarında kasıt aradığımızı açık olarak ifade etmekle birlikte hakem performanslarını daha büyük bir titizlikle takip edeceğimizi vurgulayarak; Türk Futbolunun geleceği adına MHK'yı mesaiye davet etmekteyiz. Hakemleri ise çaldıklarının sadece bir düdük olmadığının; bir şehrin hayallerini, umutlarını, alın terini çaldığını da hatırlatmak isteriz. Son olarak belirtmek isteriz ki; Bandırma'da rüzgarlar sert eser ve hiçbir rüzgar yıkamamıştır bu şehrin mert çocuklarını!" - BALIKESİR

Kaynak: İHA