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Bandırmaspor'dan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, koronavirüs salgını sonrası kulüp personeli ve ihtiyaç sahipleri için destek kampanyası düzenledi.

02.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:03
Bandırmaspor'dan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, koronavirüs salgını sonrası kulüp personeli ve ihtiyaç sahipleri için destek kampanyası düzenledi. Hazırlanan 250 adet gıda paketi, personel ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, "Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Kulüp olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Ülke olarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bandırma halkını ve tüm Türkiye'yi bu süreçte bilim kurulunun çağrılarına uymaya davet ediyoruz" dedi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi Soner Kocaoğlu ise "Ülkemizde dayanışma ruhu her zaman üst seviyede olmuştur. Bu süreçte her zamankinden daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var. Kulüp olarak bu dayanışmaya katkı sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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Haberler ›› Spor ››Bandırmaspor'dan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı - Spor
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