Bandırmaspor'dan Kardemir Karabükspor'a otobüs teşekkürü

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yönetim kurulu, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'un maçtan önce arızalanan takım otobüsünün yerine kendi takım otobüslerini tahsis etmesi nedeniyle rakip takıma gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan kafile başkanı ve kulüp müdürü Mehmet İlban, takım otobüslerinin Gerede yakınlarında arızalanmaya başladığını söyledi.

Otobüs şoförünün arızaya rağmen aracı Karabük'e getirmeyi başardığını anlatan İlban, "Aracımızın yolda kalma riskininin olması nedeniyle Karabükspor Kulübü Müdürü Sabır Karaozan ile irtibata geçtim. Sabır Bey hemen kulüp otobüsünü bizim için hazır etti." dedi.

Otele geldiklerinde otobüsün çalışamaz hale geldiğini ifade eden İlban, şunları söyledi:

"Ertesi gün yapacağımız idman ve maça gidecek aracımız olmadığı için Karabükspor Kulübü bir gün evvel olduğu gibi otobüslerini hiç düşünmeden bize tahsil ettiler. Maçtan bir gün evvel otobüsleri ile idmanımıza gittik. Kulüp otobüsümüz Çerkes ilçesinden gelen servis ekiplerinin büyük uğraşları ile maç gününe yetiştirildi. Karabükspor Kulübüne göstermiş oldukları misafirperverlik için Bandırmaspor Kulübü adına çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA