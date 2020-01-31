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Bandırmaspor'dan son dakika transferleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfere imza attı.

31.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:58Bandırmaspor'dan son dakika transferleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfere imza attı.

Bandırmaspor'da ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfer gerçekleşti. Menemenspor'da oynayan kanat forvet oyuncusu 30 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez ile anlaşan bordo beyazlılar 'dan Süper Lig tecrübesi bulunan bu oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor U19 takımının başarılı stoperi Okan Turp'u da sezon sonuna kadar kiraladı. 2000 doğumlu genç stoper Fenerbahçe tarafından sezon başında Almanya'da keşfedilmiş ve Fenerbahçe U19 takımına dahil edilmişti. Türk futbolu için gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen Turp, Bandırmaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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