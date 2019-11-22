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Bandırmaspor taraftarını desteğe çağırdı

Bandırmaspor, taraftarından destek bekliyor.

22.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:43Bandırmaspor taraftarını desteğe çağırdı
Bandırmaspor, taraftarından destek bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta namağlup yoluna devam eden Bandırmaspor, taraftarlarını desteğe çağırdı. Asbaşkan Onur Göçmez'in yaptığı açıklamalara göre forma satışı ve SMS kampanyası başlatan kulüp, KMPNY 1965 ile isme özel formalar hazırlıyor.

"Namağlup yoluna devam eden takımımızın şampiyon olabilmesi için güçlü desteğe ihtiyacı var"

Onur Göçmez, kişisel imkanlarla iyi bir takım kurduklarını ve bugüne başarılı bir şekilde taşıdıklarını belirtti. Yönetim, teknik kadro, futbolcuları ve taraftarıyla güçlü bir uyum yakaladıklarını belirten Göçmez; "Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız yolda ne kadar gerçekçi olduğumuzu herkes gördü. Namağlup yoluna devam eden takımızın şampiyonluk ipini göğüslemesi için güçlü desteğe ihtiyacı var. Forma ve SMS kampanyasına Bandırma'da, Türkiye'nin başka illerinde ve dünyanın herhangi bir yerinde gurbette olan tüm Bandırmalıların katılmasını bekliyoruz. Birlikte olursak Bandırmaspor'u 1. Lige taşırız. ve bu hikayeyi birlikte yazarız" diye konuştu.

Bandırmaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13 hafta sonunda lider Ankara Demirspor'un 1 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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