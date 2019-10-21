Haberler » Spor » Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

21.10.2019 08:44Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.
Babası Oğuz Dede ile Bandırmaspor'a destek olan Öykü Naz Dede, bordo-beyazlı takımın 4-1 galip geldiği Niğde Anadolu maçından sonra 17 Eylül Şehir Stadı'nda ağırlandı.
Kulüp başkanı Göksel Karlahan, basın sözcüsü Namık Havutça ve futbol şube sorumlusu Soner Koçoğlu, minik taraftara forma ve kaşkol hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Öykü Naz, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:27 Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
10:19 Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz
10:16 Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
10:10 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
10:00 Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı
09:56 Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi
09:51 Altay 28 yıl sonra kazandı
21.10.2019 10:29:45