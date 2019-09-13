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Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un yeni sponsoru Kocaman Balıkçılık oldu.

13.09.2019 14:13Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un yeni sponsoru Kocaman Balıkçılık oldu.

Sezona 2 beraberlikle başlayan TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yeni sponsoru belli oldu. Bandırma'da faaliyet gösteren firma ile Bandırmaspor bir yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırmaspor yönetim ve teknik heyetinin, futbolcu arkadaşların ve Bandırmaspor taraftarlarının başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un öğrencileri sezonun ilk iki maçında Vanspor ve Eyüpspor ile berabere kalmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkçılık, Bandırma, Spor

Kaynak: İHA

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