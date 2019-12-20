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Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği, bordo-beyazlı takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için destek çağrısında bulundu.

20.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:54 Bandırmasporlu taraftarlardan destek çağrısı
Bandırmaspor Taraftarlar Derneği, bordo-beyazlı takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtulması için destek çağrısında bulundu.
Eski hal binasında bulunan dernek lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Taraftarlar Derneği 2. Başkanı Özgür Eren, Bandırmaspor'un şampiyonluğu çok isteyen bir camia olduğunu söyledi.
Şehrin dinamiklerinin takıma destek vermesi gerektiğini belirten Eren, "Bizim en büyük değerimiz Bandırmasporumuzun şampiyonluğa bu kadar çok kenetlenmişken destek olup, bizim gönlümüzde apayrı bir yer edinmenizi canı gönülden talep ediyoruz." diye konuştu.

Spor

Kaynak: AA

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