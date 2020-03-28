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Bando takımından vatandaşlara moral konseri

Bando takımından vatandaşlara moral konseri Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Bando takımı korona virüs salgını nedeniyle, evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara mahalleri dolaşarak "moral" konseri verdi.

28.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:24
Bando takımından vatandaşlara moral konseri
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Bando takımı korona virüs salgını nedeniyle, evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara mahalleri dolaşarak "moral" konseri verdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş "Evde Kal" çağrısında bulunurken, Fethiye Belediye Bandosu koruyucu kıyafeti, eldiven ve maskelerini takarak mahalle, cadde ve sokakları gezerek konser verdi.
Bandonun konser verdiği yerlerde, vatandaşların evlerinin balkonundan parçalara alkışlarla eşlik etti.
Belediye Başkanı Alim Karaca, "Belediyemizin bando ekibi, evde kal çağrısına uyan vatandaşlarımıza moral olmak için mahalleleri, balkonları şenlendirdi" dedi. Bando takımından vatandaşlara moral konseri

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Genel

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Bando takımından vatandaşlara moral konseri

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