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Bandrol ücretlerine düzenleme

Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için tahsil edilecek bandrol ücretleri belli oldu.

24.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:22 Bandrol ücretlerine düzenleme
Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için tahsil edilecek bandrol ücretleri belli oldu.

'Ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri Kararı ile belirlendi.

Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek.

Ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.

Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 euro, videolarda 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olarak uygulanacak. Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi. Ayrıca ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, TV, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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