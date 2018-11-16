Çorlu'da Bandrolsüz İçki Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen bandrolsüz içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bandrolsüz içki imalatı yapan şüphelilerin adreslerini belirledi.

İlçeye bağlı Yenice, Havuzlar ve Rumeli mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 260 litre şişelenmiş kaçak rakı, 75 litre viski, 35 litre ev yapımı şarap ile çok sayıda hologram, bandrol ve etiket ele geçirildi. Operasyonda, K.K, S.B, O.S ve B.Y gözaltına alındı.