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Bangkok'da iş yerinin çatısından havaya ateş açan kişi korkuya yol açtı

Tayland'da 40'lı yaşlarındaki bir kişinin, spor giyim eşyaları satan dükkanında havaya ateş açması paniğe neden oldu.

14.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:56Bangkok'da iş yerinin çatısından havaya ateş açan kişi korkuya yol açtı
'da 40'lı yaşlarındaki bir kişinin, giyim eşyaları satan dükkanında havaya ateş açması paniğe neden oldu.
Tayland'da geçen hafta sonu, bir askerin kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırı sonrasında yaşanan olayda, çevredekiler büyük korku yaşadı.
Post'un haberine göre, 40'lı yaşlarındaki bir kişi, Pathumwan bölgesinde spor giyim eşyaları satan dükkanından yerel saatle 04.00 sularında havaya ateş açmaya başladı.
Görgü tanıklarından biri, iki katlı mağazanın çatısından ateş edildiğini duyduğunda yakınlarda arkadaşlarıyla oturduklarını ve hemen dağıldıklarını söyledi.
Olay yerini güvenlik kordonuna alan polis, teslim olmaya ikna ettikleri kişiyi karakola götürdü. Şüpheli, 6 saatten fazla süren olayda 20-40 el ateş ederken, kendisini teslim olmaya ikna etmesi için ailesinden bir kişi olay yerine getirildi.
Polis, şüphelinin, ailevi sorunları yüzünden stres altında olduğunu söylediğini aktardı.
Bangkok Emniyet Müdürü Pakkapong Pongpetra da yaptığı açıklamada, kimsenin yara almadığı olayın kişisel bir husumetten kaynaklandığını, şüphelinin teslim olduğunu ve polis nezaretinde karakola gitmeyi kabul ettiğini bildirdi.
Cumartesi günü bir asker komutanını öldürmüştü
Jakrapanth Thomma adlı 32 yaşındaki asker, cumartesi günü yerel saatle 15.00 sularında rezidansına gittiği kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla buradan ayrılarak yakındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı.
Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayımlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. 18 saat boyunca binayı kuşatan polislere direnen asker, sabah yerel saatle 09.00 sularında keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.
Nakhon Ratchasima şehrindeki askeri üste görevli astsubayın gerçekleştirdiği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi yaralanmıştı.

Tayland, Bangkok, Güncel

Kaynak: AA

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