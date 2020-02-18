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Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

18.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:04Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
'ın başkenti 'ta bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bangkok Post'un haberine göre, "Century The Movie Plaza" adlı alışveriş merkezinin dördüncü katındaki güzellik merkezine giren silahlı kişinin açtığı ateşte 28 yaşındaki bir kadın çalışan yaşamını yitirdi, aynı yaştaki diğer kadın çalışan hastaneye kaldırıldı.
Cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığını değerlendiren polis, şüphelinin, ölen kadının eski sevgilisi olduğunu söyledi.

Tayland, Bangkok, Güncel

Kaynak: AA

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