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Bangladeş, Hindistan sınırın telekom hizmetini askıya aldı

Bangladeş'te telekom operatörleri, Hindistan sınırında servis hizmetini durdurdu.

31.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:37 Bangladeş, Hindistan sınırın telekom hizmetini askıya aldı
'te telekom operatörleri, sınırında servis hizmetini durdurdu.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te telekom operatörleri Hindistan sınırında güvenlik gerekçesiyle hizmet vermeyi durdurdu. Bangladeşli yetkililer, mevcut koşullardaki güvenlik gerekçesiyle mobil ağ kapsamının Hindistan sınırının tamamında bir kilometre boyunca askıya alındığını duyurdu.

İsminin açıklanmamasını isteyen bir başka yetkili ise kararın Hindistan'da tartışılan vatandaşlık yasasına yönelik gerçekleştirilen protestoların ardından Hindistanlı Müslümanların Bangladeş'e akın edebileceği gerekçesiyle alındığını ifade etti. - DAKKA

Güney Asya, Hindistan, Bangladeş, Güncel

Kaynak: İHA

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