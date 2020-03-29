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Bangladeş'in 49. Bağımsızlık ve Ulusal Günü

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Bangladeş'in 49. Bağımsızlık ve Ulusal Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Bangladeş için çok önemli olan bu günün, Türkiye ve Bangladeş arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlık temeline dayalı dostluk bağlarının...

29.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:56
Bangladeş'in 49. Bağımsızlık ve Ulusal Günü
Bangladeş 'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Bangladeş'in 49. Bağımsızlık ve Ulusal Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Bangladeş için çok önemli olan bu günün, Türkiye ve Bangladeş arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlık temeline dayalı dostluk bağlarının genişleyip sağlamlaşmasını sağlayacağını bildirdi.
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Bangladeş'in Atası" olarak kabul edilen Bangabandhu Sheikh Mucibur Rahman'ın liderliğinde kazanılan bağımsızlığın daha ileri bir noktaya taşındığı ve Türkiye'yle olan dostane ilişkilerin güçlendirileceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam, ülkesinin bağımsızlık sonrasında giderek güçlendiğini belirterek, "Bu yıl bağımsız ve egemen Bangladeş'in mimarı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yılı olması sebebiyle ayrıca bir önem kazandı. Bu vesileyle yapılacak etkinliklerde Türkiye'nin ve İstanbul'un yeri özel olacak. Yapacağımız etkinlikler sadece ulu önderin yaşamı ve eserlerinin anlaşılmasını sağlamayacak, aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacak. "ifadelerini kullandı.
İslam, Türkiye'nin Bangladeş için özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek mesajında şunları kaydetti:
"Bangladeş için çok önemli olan bu gün, Türkiye ve Bangladeş arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlık temeline dayalı dostluk bağlarının genişleyip sağlamlaşmasını sağlayacaktır. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın liderliğinde muazzam bir büyüme ve sosyo-ekonomik sektörde gözle görünür gelişmeler yaşadı. İki kardeş ülke olan Türkiye ve Bangladeş'in ilişkileri de ortak çıkarların mevcut olduğu alanlarda büyüyerek devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bangladeş, İstanbul, Türkiye, Güncel

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