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Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Türk iş adamlarına, ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

29.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:52Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı
'in Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Türk iş adamlarına, ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam'ın ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen toplantıya, Bangladeş Başbakanlık Danışmanı Dr. Mashiur Rahman ile MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin'in yanı sıra iki ülkeden çok sayıda iş adamı katıldı.
Bangladeş ile ilgili gösteriminin ardından konuşan İslam, ülkesinin ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgi verdi.
Bangladeş'in dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu belirten İslam, "Giderek büyüyen bir ticari hacmimiz var. Bangladeş milyarlarca insanın yaşadığı Çin ve Hindistan pazarına çok yakın. Türk yatırımcılar için ülkemizde büyük fırsatlar var. Karşılıklı ticaretin artması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hem siyasi hem ekonomik olarak Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Hepinizi Bangladeş'e bekliyoruz" diye konuştu.
"Bangladeş nüfus ve bölgedeki durumu itibarıyla stratejik öneme sahip"
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Güvercin, toplantı sonunda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bangladeş Başbakanlık Ekonomi Danışmanı Rahman'ın toplantıya katılmasının önemli olduğunu söyledi.
Güvercin, "Kendisi Bangladeş'in en önemli isimlerinden. Ekonomi danışmanlığının yanı sıra ülkesinin kurucu Cumhurbaşkanlarıyla birlikte çalışmış biri. Tarihi ve siyasi derinliği olan bir isim. Buraya gelmesi bizi çok mutlu etti. Bangladeş, nüfus ve bölgedeki durumu itibarıyla stratejik öneme sahip. Çin ve Hindistan denkleminde dünya dengelerinin Asya Pasifik'e kaydığı bir dönemde bu önem daha çok ön plana çıkıyor. Aynı zamanda D-8'de ikimiz de kurucu üyelerdeniz. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da düzenlenen D-8 Zirvesi'nde de potansiyelleri değerlendirdik. Aramızda birçok anlaşma var. Aramızda ticaretin daha serbest hale getirilmesi için çalışıyoruz. "ifadelerini kullandı.

Bangladeş, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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