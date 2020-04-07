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Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman'ın katili 45 yıl sonra yakalandı

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın ölümünden sorumlu olan eski yüzbaşı Abdül Mecid'in yakalandığı bildirildi.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mujibur Rahman'ın katili 45 yıl sonra yakalandı
Bangladeş 'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın ölümünden sorumlu olan eski yüzbaşı Abdül Mecid'in yakalandığı bildirildi.
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, 45 yıldır aranan Bangladeş ordusu mensubu eski yüzbaşı Abdül Mecid'in başkent Dakka'da yakalandığını açıkladı.
Han, firari katilin tutuklandığını ve bunun Bangladeş halkı için yılın en büyük hediyesi olduğunu belirtti.
Mecid, Cumhurbaşkanı Rahman'ın ve ailesinin büyük bir kısmının öldürülmesinde yer aldığını itiraf etmişti.
Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 2009'da söz konusu infazlara ilişkin görülen davada aralarında Mecid'in de bulunduğu çok sayıda eski askere verilen idam cezalarını onamıştı.
Suikastte yer aldıklarını itiraf eden 5 kişi 2010'da idam edilirken, Mecid'in de aralarında bulunduğu 6 kişi aranıyordu.
Rahman'ın kızlarından mevcut Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve kardeşi Şeyh Rehana ise söz konusu cinayetler sırasında Almanya'da bulunuyordu.
17 Mart 1920'de doğan Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman, 1971'de Bangladeş'e bağımsızlığını kazandıran "Büyük Kurtuluş Savaşı" da dahil olmak üzere Bangladeş halkının önemli hareketlerini yönetmiş ve ülkenin uluslararası arenada yer bulmasını sağlamıştı.
Rahman, 15 Ağustos 1975'teki bir askeri darbeyle devrilmiş ve iki kızı dışında tüm ailesiyle birlikte öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Bangladeş, Güncel
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