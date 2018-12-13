- Bangladeş seçimlerine bin 181 milletvekili adayı katılacak

13 Aralık 2018 Perşembe 12:14



13 Aralık 2018 Perşembe 12:14

- Bangladeş seçimlerine bin 181 milletvekili adayı katılacakDAKKA - Bangladeş'in Seçim Komisyonu, 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere bin 841 milletvekili adayının katılacağını açıkladı. Bangladeş, 30 Aralık'ta genel seçime gidiyor. Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta yaklaşık 300 seçim bölgesinde gerçekleştirilecek seçimlere bin 841 milletvekili adayının katılacağını belirtildi. Komisyon, 30 Aralık'ta yapılacak 11. genel seçimlerine aday olan milletvekillerinin bin 745'inin parti adayları 96'sının ise bağımsız aday olduğunu bildirdi. Pazartesi başlayan seçim kampanyası ile birlikte milletvekili adayları arasında seçim sembolleri tahsis edilerek satışa sunuldu.Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Bangladeş Awami Ligi Partisi, 2009 yılının başlarında seçim zaferi ile iktidara gelmiş ve 2014 yılında gerçekleştirilen seçimleri yeniden kazanarak iktidardaki yerini korumuştu.Başbakan Hasina'nın eski rakibi ve ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin lideri Begum Khaleda Zia, yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için şu an hapiste bulunuyor. BNP, 2014'te gerçekleştirilen seçimleri boykot etmiş ancak Aralık sonunda gerçekleştirilecek olan genel seçimlere katılacağını açıkladı.