03.07.2019 14:07
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Bangladeş'te 9 kişiye idam cezası verildi

Bangladeş

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'yı 25 yıl önce muhalefet lideriyken taşıyan trene düzenlenen saldırıyla bağlantılı 9 kişiye idam cezası verildi.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'yı 25 yıl önce muhalefet lideriyken taşıyan trene düzenlenen saldırıyla bağlantılı 9 kişiye idam cezası verildi.
Yerel Daily Star gazetesinin haberine göre, Pabna'da yerel mahkeme hakimi Rüstem Ali, Hasina'nın 1994 yılında Khulna'dan Rajshahi'ye seyahat ettiği trenin, Pabna'nın Ishwardi bölgesinde Pakshey istasyonunda bombalı ve silahlı saldırıya uğramasıyla bağlantılı 9 kişiyi idam, 25 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Davanın 12 diğer sanığına onar yıl hapis cezalarının verildiği, ceza alan 5 sanığın dava sürecinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
İdam cezası alan sanıkların Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) liderliğindeki ittifakın üyeleri olduğu kaydedildi.
Bangladeş Başbakanı Hasina, 1994'de muhalefet lideriyken çıktığı tren seyahatinde farklı istasyonlarda mitingler düzenlemişti.
O dönemde iktidarda, bugün muhalefette olan Halide Ziya'nın partisi BNP bulunuyordu.
Bangladeş'te Şeyh Hasina yönetimi, BNP'nin destekçileri dahil muhaliflere baskı yapmakla suçlanıyor.
Halide Ziya da siyasi olduğunu savunduğu yolsuzluk suçundan cezaevinde yatıyor.
Kaynak: AA
Şeyh Hasina, Bangladeş, Güncel

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