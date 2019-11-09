Haberler » Dünya » Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı - Haber

Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı

Bangladeş'te yarın vurması beklenen 'Bulbul Kasırgası' nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesine karar verildi.

09.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:32Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı

'te yarın vurması beklenen 'Bulbul Kasırgası' nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesine karar verildi.

Kasırganın, ülkeye yaklaşık 200 kilometre uzakta olduğu ve saatte 75 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Kasırga nedeniyle Chittagong ve Mongla gibi ülkenin ana limanlarında yüksek alarma geçildi ve bazı havaalanlarında faaliyetler askıya alındı. Yetkililer, kasırgaya karşı tüm önlemlerin alındığını, bu kapsamda ilk yardım ekiplerinin hazır bulunduğunu ve kıyı kesimindeki vatandaşların sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.



Bangladeş, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:29 Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var
17:19 Hong Kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi
17:14 Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi
17:14 IŞİD'den Musul'daki ABD üssüne roketli saldırı
17:04 Kosovalı Türklerin tek Türk partisi yeni Genel Başkanını seçti
16:52 ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü
11:04 Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
22:26 Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:04 Trump'tan Bloomberg'in adaylığıyla ilgili tuhaf yorum: Minik Michael başarısız olacak
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:53:47