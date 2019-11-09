Bangladeş'te 'Bulbul Kasırgası' hazırlığı

Bangladeş'te yarın vurması beklenen 'Bulbul Kasırgası' nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin tahliyesine karar verildi.

Kasırganın, ülkeye yaklaşık 200 kilometre uzakta olduğu ve saatte 75 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Kasırga nedeniyle Chittagong ve Mongla gibi ülkenin ana limanlarında yüksek alarma geçildi ve bazı havaalanlarında faaliyetler askıya alındı. Yetkililer, kasırgaya karşı tüm önlemlerin alındığını, bu kapsamda ilk yardım ekiplerinin hazır bulunduğunu ve kıyı kesimindeki vatandaşların sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.