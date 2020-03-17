Bangladeş'te Cemaati İslami liderinin idamının infaz emri çıkarıldı
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, idam cezası onanan Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Ezher'ül İslam'ın cezasının infaz edilmesi için resmi talimatın cezaevine gönderildiği bildirildi.
17.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:02
Güney Asya ülkesi Bangladeş 'te, idam cezası onanan Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Ezher'ül İslam'ın cezasının infaz edilmesi için resmi talimatın cezaevine gönderildiği bildirildi.
Bangladeş'in 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçları araştıran Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, infaz yazısının cezaevine ulaşmasının ardından idam cezasının 15 gün içinde yerine getirileceğini söyledi.
İslam'ın avukatları ise infaz kararına itiraz edeceklerini, ertelenmemesi durumunda da Cumhurbaşkanına af başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.
ICT, İslam'ı 30 Aralık 2014'te idam cezasına mahkum etmişti. Bangladeş Yüksek Mahkemesi 31 Ekim 2019'da kararı onaylamıştı.
Cezanın infaz edilmesi halinde İslam, savaş sırasında bağımsızlık aleyhine tavır aldığı ve eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle idam edilen 6'ncı Cemaat-i İslami lideri olacak.
Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu. Cemaati İslami Partisinin destekçileri, yargılamaların adil ve tarafsız olmadığını savunuyor.
Bangladeş'in 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçları araştıran Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, infaz yazısının cezaevine ulaşmasının ardından idam cezasının 15 gün içinde yerine getirileceğini söyledi.
İslam'ın avukatları ise infaz kararına itiraz edeceklerini, ertelenmemesi durumunda da Cumhurbaşkanına af başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.
ICT, İslam'ı 30 Aralık 2014'te idam cezasına mahkum etmişti. Bangladeş Yüksek Mahkemesi 31 Ekim 2019'da kararı onaylamıştı.
Cezanın infaz edilmesi halinde İslam, savaş sırasında bağımsızlık aleyhine tavır aldığı ve eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle idam edilen 6'ncı Cemaat-i İslami lideri olacak.
Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamalar yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu. Cemaati İslami Partisinin destekçileri, yargılamaların adil ve tarafsız olmadığını savunuyor.
Kaynak: AA
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